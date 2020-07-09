شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار مزيد من الارتفاع ليبتعد عن حاجز 1.2600، ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بقية اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1.2777، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.2515 والثبات بإغلاق يومي دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2515 والمقاومة 1.2720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد