شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار بعض الميل الهابط الآن بعد الارتفاع الذي شهده هذا الصباح، ليضغط على مستوى 1.1340، حيث يتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستوى 1.1420 بشكل رئيسي.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 1.1270 والثبات دونه سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض وزيارة مناطق 1.1175 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1270 والمقاومة 1.1440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد