شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبني قناة صاعدة جديدة-تحليل - 9-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد بتشكيله مؤخرا لقناة صاعدة جديدة كما هو واضح بالرسم المرفق, الثبات الإيجابي المتكرر فوق الدعم الرئيسي المتمركز عند 133.10 بالإضافة لتشكيل المتوسط المتحرك 55 لدعم إضافي عند 134.60 تشكل جميعها عوامل مؤكدا للاستمرارية الإيجابية ولنذكر بتمركز الأهداف الرئيسية عند 136.65 و 137.80 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 134.50 و 136.65

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد