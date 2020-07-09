شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات الصاعدة– تحليل - 9-7-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تشكيله لموجات صاعدة ليعزز بذلك الترجيح الصاعد بتسجيله لمستوى 852.00, نذكر بأهمية تجاوزه للحاجز المستقر عند 870.00 والذي سيمكنه من مواصلة الارتفاع لحين الوصول نحو المحطات الرئيسية والتي تتمركز عند 915.00 و 980.00 على التوالي.

لابد من التنويه مجددا إلى أن محاولة تسلل السعر دون مستوى 800.00 فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم الصاعد وليجبره على تكبد بعض الخسائر بمحاولة اختباره للدعم المحوري الممتد حاليا نحو 760.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 820.00 و 870.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد