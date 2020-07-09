اليورو مقابل الين يجدد النشاط الايجابي- تحليل - 9-7-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بالتصدي للضغوط السلبية الأخيرة بتقديمه لإغلاقات إيجابية متكررة فوف دعم القناة الصاعدة المتمركز عند 121.10, ما سبق يفسر تشكيل السعر لتداولات صاعدة قوية وتسجيله للهدف الأول المستقر عند 121.80 لنتوقع استئنافه للهجوم الصاعد ليتمكن من تسجيل الهدف الثاني والمستقر عند 122.60.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.50 و 122.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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