شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 3 أسابيع بفضل خطة إنعاش الاقتصاد البريطاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، فى ظل استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية ،وبفضل خطة حكومة "بوريس جونسون" لإنعاش الاقتصاد البريطاني.

ارتفع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.35% إلى 1.2652$ الأعلى منذ 16 حزيران/يونيو الماضي ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2608 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.2601$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.55% مقابل الدولار ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفعل تحسن معنويات المستثمرين تركيزا على شراء العملات ذات المخاطر العالية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.2% ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع عند 96.24 نقطة ، عاكسا استمرار هبوط مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تراجع الطلب على الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل ارتفاع معظم أسواق الأصول ذات المخاطر العالمية مثل الأسهم والسلع العالمية ، مع انحسار تفشي فيروس كورونا فى العاصمة الصينية بكين ،الأمر الذي عزز آمال تعاف ثاني أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من الأضرار الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

فى بريطانيا ،أعلن وزير الخزانة "ريشي سوناك" يوم الأربعاء عن خطة لإنعاش الاقتصاد البريطاني بقيمة 30 مليار جنيه إسترليني بما يعادل حوالي 38 مليار دولار أمريكي ، تتضمن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة لبعض القطاعات وإعانات لتجديد المباني و مساعدات لتوظيف الشباب.

تأتي تلك الخطة ضمن إطار السياسة المالية التوسعية التي أقرها رئيس الوزراء "بوريس جونسون" لدعم الاقتصاد البريطاني فى مواجهة المخاطر المتزايدة ، خاصة تلك المتعلقة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي ، والأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.