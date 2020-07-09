شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الأمريكي أمام نظيره الين الياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 29 من حزيران/يونيو أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال القلق من تزايد أعداد المصابين عالمياً بفيروس كورونا وبالأخص في الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 06:01 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفاع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.04% إلى مستويات 107.30 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.26 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.36، بينما حقق الأدنى له في أسبوع عند 107.18.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 12.0% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 5.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 16.3% مقابل 17.7%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 17.1%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى 7.2% مقابل 5.1% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 5.6%، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر طلبات معدلات الآلات والتي عكست تقلص التراجع إلى 32.0% مقابل 52.8% في أيار/مايو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا بأن الحكومة اليابانية اتفقت مع الخبراء على أنه من الممكن رفع المزيد من القيود المفروضة على ثاني أكبر اقتصاديات آسيا لاحتواء تفشي فيروس كورونا بحلول العاشر من تموز/يوليو الجاري، موضحاً أن ذلك القرار سوف يتم اعتماده مع مراعاة الخطوات الشاملة لمنع انتشار الفيروس التاجي في بلاده.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 52 ألف طلب إلى 1,375 ألف طلب مقابل 1,427 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من حزيران/يونيو انخفاضاً بواقع 340 ألف طلب إلى 18,950 ألف طلب مقابل 19,290 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 1.2% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل الماضي، وفي ظلال تقييم الأسواق لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أمريكا، ما دفع العديد من الولايات لاقتراح إعادة قيود الإغلاق، بينما أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بالأمس على عدم اللجوء إلى غلق الاقتصاد مرة أخرى.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد الثلاثاء الماضي على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.67 مليون ولقي 539,906 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، إلى أنه وسط تزايد الإعداد المصابة بكورونا في قارة أمريكا الجنوبية، إعلان الرئيس البرازيلي خافيير بولسونارو الثلاثاء عن إصابة بفيروس كورونا عقب ظهور الأعراض عليه مؤخراُ، وفي أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي أعلنت إدارتها الثلاثاء عن انسحاب أمريكا من منظمة الصحة العالمية، أكد المستشار الصحي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي أيضا الثلاثاء على أن أزمة كورونا لا تزال خطيرة وأنها لم تصل لذروتها بعد.