شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع اليورو للأعلى لها في شهر أمام الدولار والأنظار على اجتماعات مجموعة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الموحدة اليورو خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ 11 من حزيران/يونيو أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاديات منطقة اليورو والتي تتضمن اجتماعات مجموعة اليورو عبر الأقمار الصناعية في بروكسل وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.33% إلى مستويات 1.1367، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1330 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له في شهر عند 1.1371، بينما حقق الأدنى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1328.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو الكشف عن قراءة مؤشر الحساب الجاري لشهر أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري أيضا لألمانيا والتي قد تظهر اتساع الفائض إلى ما قيمته 6.6 مليار يورو مقابل 3.2 مليار يورو في نيسان/أبريل الماضي، ووسط التوقعات بأظهر القراءة المعدلة موسمياً للصادرات والواردات ارتفاعاً خلال أيار/مايو.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماعات مجموعة اليورو عبر الأقمار الصناعية والتي يحضرها وزراء المالية للدول الأعضاء في المنطقة، مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية ومحافظة المركزي الأوروبي والتي تناقش العديد من القضايا المالية مثل آليات دعم اليورو والتمويل الحكومي وعلى رأسها في الوقت الراهن حزمة التعافي للاتحاد الأوروبي من التداعيات السلبية لتفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن محافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أشادت بالأمس بالإجراءات التي اتخذها المركزي الأوروبي موضحة أنها أظهرت قدر كبير من الكفاءة والفاعلية، ومضيفة أن تلك الإجراءات ستوفر له بعض الوقت لتقييم البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، مع أفادتها بأن الانتعاش الاقتصادي سيكون مقيداً وغير مؤكد وأن بعض دول منطقة اليورو ستتعافى بصورة أسرع من غيرها وأن الأسواق المالية هدأت بشكل ملحوظ في الوقت الراهن.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه عن كون الاتحاد الأوروبي عقد مفاوضات جيدة مع الجانب البريطاني الثلاثاء الماضي حيال اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، بينما أكدت المستشار الألمانية أنجيلا ميركل بالأمس على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الوحدة حول حزمة التعافي مع أعربها عن توقعاتها بتعاون جيد بين الشركاء الأوروبيين.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب مفوض التجارة للاتحاد الأوروبي فيل هوجان عن كون بروكسل سيتخذ إجراءات حاسمة ضد واشنطون في حالة عدم أظهر الولايات المتحدة استعداداً لتسوية الخلاف الذي طال أمده حول دعم قطاع صناعة الطائرات، وذلك مع أفادته بأن أمريكا رفضت مقترحات أوروبا لتسوية النزاع القائم وأنه يأمل بأن تصدر منظمة التجارة العالمية حكمها في أقرب وقت ممكن.

ويذكر أن الخلاف القائم بين الطرفين حول الدعم المقدم لصناعة الطائرات وبالأخص لشركتي إيرباص الأوروبية وبوينج الأمريكية والذي اندلع منذ عام 2004، وقد منحت منظمة التجارة واشنطون مسبقاً الحق في فرض رسوم على بضائع أوروبية بقيمة 7.5$ مليار رداً على الدعم المقدم من أوروبا لإيرباص، ومن المتوقع أن تصدر المنظمة بحلول أيلول/سبتمبر حكمها حول الرد الذي يمكن لأوروبا أن تتخذه حيال دعم أمريكا لبوينح.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من تموز/يوليو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 52 ألف طلب إلى 1,375 ألف طلب مقابل 1,427 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 27 من حزيران/يونيو انخفاضاً بواقع 340 ألف طلب إلى 18,950 ألف طلب مقابل 19,290 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على تراجع 1.2% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل ارتفاع 0.3% في نيسان/أبريل الماضي، وفي ظلال تقييم الأسواق لتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا في أمريكا، ما دفع العديد من الولايات لاقتراح إعادة قيود الإغلاق، بينما أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو بالأمس على عدم اللجوء إلى غلق الاقتصاد مرة أخرى.

ويذكر أن المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أكد الثلاثاء الماضي على أن وتيرة تفشي فيروس كورونا تتسارع خلال الآونة الأخيرة، موضحاً أننا لم نصل لذروة تفشي الفيروس التاجي بعد، مضيفاً أنه لا ينبغي أن يكون الأمر "مفاجأة" إذا ما بدأت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس التاجي في الارتفاع مرة أخرى مع تسارع حالات الإصابات بكورونا خلال حزيران/يونيو، بينما انخفض عدد القتلى.

كما أفاد المدير التنفيذي أدهانوم آنذاك بأنه سيسافر للصين بحلول نهاية الأسبوع لإعداد دراسة حول كورونا مع تحذيره من وجود فارق بين الحالات المصابة المتزايدة والوفيات، وأن الأمر يستغرق أسابيع بعد الإصابة بالفيروس ليصل المرض لحالة خطيرة وربما يتوفى المريض بسبب الفيروس، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 11.67 مليون ولقي 539,906 شخص مصرعهم في 216 دولة.