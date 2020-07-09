شكرا لقرائتكم خبر عن العربي الوطني يُوقع عقداً بقيمة 663 ألف ريال مع "ولاء للتأمين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن البنك العربي الوطني عن ترتيبه لإبرام عقد تامين لتغطية تأمينية لمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين التنفيذيين لمدة سنة ميلادية، لصالح شركة ولاء للتأمين التعاوني (طرف ذو علاقه).

وقال البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، إن قيمة العقد تبلغ 663 ألف ريال سعودي، مُشيراً إلى أن الوثائق تأتي ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تمنح أية مزايا تفضيلية.

وأفاد البنك، بأن لعضو مجلس الإدارة السيد هشام عبد اللطيف الجبر مصلحة مباشرة بالعقد باعتباره ممثلا للبنك العربي الوطني في مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني.

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وسبق وأن أعلن البنك، خلال يونيو الماضي، عن ترسية عقد تأمين بقيمة 40 مليون ريال، مع شركة ولاء للتأمين التعاوني.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بعد الزكاة بلغ 643.8 مليون ريال خلال الريع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 779 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وأرجع البنك الانخفاض في الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى الانخفاض في إجمالي دخل العمليات بنسبة 8.8% الناتج بشكل رئيسي من الانخفاض في المكاسب غير المحققة من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، صافي دخل العمولات الخاصة ودخل توزيعات الأرباح.