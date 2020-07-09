شكرا لقرائتكم خبر عن 5 شركات تأمين سعودية تُوضح تأثير إلزامية ملاك المركبات بأحكام المرور على مبيعاتها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن عدد من شركات التأمين السعودية عن إمكانية تأثر مبيعات تأمين المركبات بشكل جوهري بسبب تصريح الإدارة العامة للمرور بضرورة التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية.

وقالت كل من شركة بروج للتأمين، سوليدرتي تكافل، الاتحاد للتأمين التعاوني، التعاونية للتأمين، اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، في بيانات منفصلة لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن التصريح سينعكس إيجابياً على إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على المركبات.

هذا وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على إلزامية وجود تأمين سارٍ للمركبة بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سبباً في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً والمقرر في بداية شهر ذي الحجة من العام الحالي 1441هـ.

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وقالت الشركات، إن التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور يُشير إلى إمكانية الارتفاع في مبيعات الوثائق التأمينية للمركبات والذي يؤثر إيجاباً على إجمالي الأقساط المكتتبة في التأمين على المركبات.

وأشارت الشركات إلى أنه يصعب تحديد حجم هذا الأثر المالي في الوقت الحالي.

وعليه ستقوم الشركات بمتابعة جميع المستجدات بهذا الخصوص والإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

وكان كل من شركة ولاء للتأمين والوطنية للتأمين والمتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" ووملاذ للتأمين، قد أكدت أمس بأن التصريح سينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركات لهذا العام.