شكرا لقرائتكم خبر عن 4 شركات تأمين سعودية تُوضح تأثير إلزامية تأمين المركبات على الأداء المالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن عدد من شركات التأمين السعودية عن إمكانية تأثر مبيعات تأمين المركبات بشكل جوهري بسبب تصريح الإدارة العامة للمرور عن إلزامية وجود تأمين سارٍ للمركبة.

وقالت كل من شركة ولاء للتأمين والوطنية للتأمين والمتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" ووملاذ للتأمين، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن التصريح سينعكس إيجابياً على الأداء المالي للشركات لهذا العام.

هذا وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التزام ملاك المركبات بأحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية التي تنص على إلزامية وجود تأمين سارٍ للمركبة بما يضمن الحقوق النظامية للمتضررين من الحوادث التي تكون سبباً في وقوعها، وذلك قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً والمقرر في بداية شهر ذي الحجة من العام الحالي 1441هـ.

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وبناء عليه قالت ملاذ للتأمين إن إلزامية وجود تأمين ساري على المركبة وفقاً لهذا التصريح سيكون له أثر مالي مستقبلي إيجابي على مبيعات خدمات تأمين المركبات للأفراد.

وأشارت "أسيج" إلى إمكانية الارتفاع في مبيعات الوثائق التأمينية للمركبات والذي يؤثر على إجمالي الأقساط المكتتبة للمركبات.

فيما أعلنت الشركة الوطنية لمساهميها الكرام عن استعدادها لتأمين المركبات بحسب التصريح والذي من المتوقع أن يظهر أثره المالي على قوائم الشركة المالية السنوية بنهاية العام 2020.