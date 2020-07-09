شكرا لقرائتكم خبر عن مدى السعودية توقع اتفاقا مع ديسكفر العالمية للوصول إلى 70% من المعاملات غير النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت شركة المدفوعات السعودية "مدى" اتفاقية استراتيجية مع شركة ديسكفر العالمية، ستسهم في تعزيز الحضور الدولي لكلتا الشركتين، حيث ستمنح هذه الاتفاقية لحاملي بطاقات ديسكفر، دينرز كلوب الدولية، وبلس إمكانية استخدام بطاقاتهم ضمن شبكة مدى، وذلك عبر نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي في جميع مناطق المملكة.

وستقوم البنوك السعودية بإصدار بطاقات بنكية تحمل شعار شبكتي مدى وديسكفر لعملائها من الأفراد بما يخدم احتياجاتهم الشرائية داخل وخارج المملكة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز استراتيجية المدفوعات السعودية، من خلال زيادة الخيارات المتاحة للمستهلكين ضمن بيئة المدفوعات الرقمية في المملكة، حيث يتيح لهم الوصول إلى أكثر من 48 مليون متجر في 200 دولة.

كما تمكن هذه الخطوة حاملي بطاقات شبكة ديسكفر العالمية من الوصول إلى أكثر من 470 ألف جهاز نقاط بيع لدى المتاجر، وأكثر من 18 ألف صراف آلي منتشرة في جميع مناطق المملكة.