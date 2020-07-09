شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستكمل المرحلة الأولى من خصخصة المطاحن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انتهت السعودية من المرحلة الأولى من خصخصة قطاع مطاحن إنتاج الدقيق بالمملكة.

وقالت المؤسسة العامة للحبوب والمركز الوطني للتخصيص، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنه تقرر ترسية شركة المطاحن الأولى على تحالف رحى–الصافي مقابل 2.027 مليار ريال، والشركة الثالثة على تحالف الراجحي–الغرير–مسافي مقابل 750 مليون ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في يونيو الماضي، على نقل كامل ملكية 4 شركات للمطاحن وإنتاج الدقيق في المملكة إلى المركز الوطني للتخصيص.

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وأقر المجلس الموافقة على منح كل من (شركة المطاحن الأولى، وشركة المطاحن الثانية، وشركة المطاحن الثالثة، وشركة المطاحن الرابعة) ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق. ونص القرار على "نقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص".

ليأتي ذلك طبقا لما وافق عليه مجلس الوزراء السعودي في نوفمبر 2015 على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق، على أن يتولى صندوق الاستثمارات العامةـ بالتنسيق مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق القيام بذلك.

وتأتي الإجراءات في إطار خطط إصلاح اقتصادي واسعة النطاق يقودها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على النفط.