شكرا لقرائتكم خبر عن ساما: خصومات حالية تصل إلى 80% بوثائق التأمين الإلزامي على المركبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن مبادرة شركات التأمين السعودية بمنح حسم (خصم) ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" يأتي تشجيعاً للمواطنين والمقيمين بالحصول على التغطية التأمينية للمركبات.

وأضافت المؤسسة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن هذه الفترة تتميز بتوفير فرصة للمؤمن لهم بالحصول على 3 حسومات؛ شريطة شرائهم لوثائق التأمين خلال الفترة المحددة، وانطباق بقية شروط الحسمين الآخرين عليهم، إذ قد تصل مجموع الحسومات إلى 80%.

وطرحت شركات التأمين السعودية مبادرة بمنح حسم ضمن إطار حملة "أمّن تسلم" لجميع المؤمن لهم في وثائق التأمين الإلزامي على المركبات للأفراد "ضد الغير" بمقدار 10%، ووثائق التأمين الشامل على المركبات للأفراد بمقدار 15%، وذلك لوثائق التأمين التي يتم شراؤها أو تجديدها خلال 60 يوماً، ابتداءً من 9 يوليو، وحتى 6 سبتمبر2020.

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وأوضحت "ساما"، أن الحسم الجديد يمنح إضافةً إلى الحسمين الساريين بموجب تعليمات مؤسسة النقد؛ وهما حسم عدم وجود مطالبات تأمينية الذي يصل إلى 50% في حال التأمين الإلزامي، وإلى 60% في حال التأمين الشامل، وحسم الولاء الذي تقدمه الشركات لعملائها حال تجديد الوثائق معها بنسبة 10%.

وتأتي المبادرة تماشياً مع الحملة التوعوية للسلامة المرورية في مرحلتها الثانية تحت شعار "أمّن تسلم"، بمشاركة الإدارة العامة للمرور، وشركة نجم لخدمات التأمين، وبالتعاون مع شركات التأمين. كما أنها تأتي ضمن جهود شركات التأمين؛ لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على التغطية التأمينية لمواجهة المخاطر، وإيماناً من هذه الشركات بواجبها الاجتماعي.

يشار إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أوضحت في بيان نشر يوم الاثنين الماضي على موقعها الإلكتروني، حقيقة ما تم تداوله بشأن تجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة.

وأكدت "ساما"، عدم صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، في شأن توجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة بتجميد الحسابات البنكية للعمالة الوافدة التي تفوق تعاملاتها المالية قيمة الأجور السائدة للمهن التي تمتهنها.