شكرا لقرائتكم خبر عن المشاعر ريت تعلن تعليق رسوم إدارة الصندوق مؤقتاً بسبب موسم الحج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة مسقط المالية مدير صندوق المشاعر ريت، عن تعليق احتساب رسوم إدارة الصندوق، مؤقتاً والبالغة 1% من صافي قيمة أصول الصندوق.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن القرار جاء نتيجة قصر الحج لهذا العام على عدد محدود جداً، وعلى نطاق حجاج الداخل مع استمرار تعليق العمرة نتيجة للإجراءات الاحترازية لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، والتي أثرت بشكلٍ مباشر على أصول الصندوق.

وأوضحت الشركة، أن تعليق الرسوم سيكون ابتداءً من تاريخ تأجيل دفع الإيجار المستحق عن الفترة من 15 مارس 2020 وحتى تحصيل الإيجارات لأي من العقارات.

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وأكدت أن مبادرة تعليق احتساب رسوم إدارة الصندوق ستخفف من حدة الأثر السلبي المتوقع على الصندوق.

وأوصى مجلس إدارة صندوق المشاعر ريت مؤخراً، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الصندوق عن الفترة الممتدة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2019، بقيمة 14.882 مليون ريال.

وأفاد الصندوق، في بيان سابق، بأن التوزيعات النقدية ستكون موزعة على أساس 57.240 مليون وحدة قائمة مدرجة.