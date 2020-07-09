شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق المال الكويتية تطالب الشركات بالإفصاح عن تأثيرات "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طالبت هيئة أسواق المال الكويتية، الشركات المدرجة ببورصة الكويت بالإفصاح عن تأثير الأحداث الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، على البيانات المالية وأداء الشركات ومراكزها المالية.

وقالت الهيئة في تعميم للشركات، على موقعها الإلكتروني، إنه يتوجب على الشركات المدرجة القيام بالإفصاح في توقيت متزامن مع إفصاحها في البورصة عن أول نتائج مالية بعد تاريخ صدور هذا التعميم، مع ضرورة إرفاق نسخة من النموذج مع البيانات المالية التي يتم تقديمها للهيئة.

وأضافت الهيئة أنه يتوجب على الأشخاص المرخص لهم غير المدرجين في البورصة إرفاق نموذج بيان التأثير مع أول بيانات مالية يتم تسليمها للهيئة بعد تاريخ صدور هذا التعميم.

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وأوضحت أن القرار يأتي نتيجة للتغيرات الاقتصادية الناتجة عن القرارات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس، وأثرها على نتائج أعمال الشركات ومراكزها المالية.

وأشارت إلى أن ذلك قد يستوجب قيام العديد من تلك الشركات بإعادة تقييم أصولها المالية وغير المالية وفق هذه المستجدات، مع مراعاة الأثر الناتج من الإجراءات التي اتخذتها للحد من الآثار المترتبة على تلك الظروف الاستثنائية.

وكان لجائحة "كورونا" تأثيرات اقتصادية كبرى منها أن البنوك المدرجة بالبورصة اتجهت لعدم توزيع أرباح سنوية على مساهميها.