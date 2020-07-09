شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تدرج أذون خزانة بـ70 مليون دينار والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت بورصة البحرين، أنه سيتم إدراج أذون خزانة حكومية بقيمة 70 مليون دينار ، لأجل 3 أشهر.
وأوضحت البورصة، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بإدراج تلك الأذون الصادرة عن مصرف البحرين المركزي في السوق المالي، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9 يوليو الجاري، وتستحق في 7 أكتوبر المقبل، بعائد 2.29.%.
وكشفت بورصة البحرين في وقت سابق عن قرارها بشأن إدراج 68 إصداراً في سوق أذون الخزانة وصكوك التأجير الإسلامية خلال عام 2020، بقيمة إجمالية تبلغ 4.27 مليار دينار بحريني.
وتعتبر سوق أذون الخزانة ببورصة البحرين الأكبر على مستوى المنطقة من حيث عدد الإصدارات المدرجة حالياً والمزمع إدراجها مستقبلاً.
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