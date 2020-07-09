شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم شركات الاتصالات بالسعودية 8 ملايين ريال بسبب مخالفات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، عن قرارات صادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 8 ملايين ريال ضد عدد من مقدمي الخدمة المخالفين لنظام الاتصالات.

وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أن الشركات المخالفة هي شركة الاتصالات السعودية "اتصالات"، وشركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين"، وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل"، وشركة اتحاد "فيرجن موبايل"، إضافة إلى مخالفين آخرين؛ بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات فرضت غرامات مالية قدرها 3.310 مليون ريال بحق شركة الاتصالات السعودية"اتصالات" ، وغرامات مالية قدرها 1.412 مليون ريال بحق شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، كما فرضت اللجنة غرامات مالية قدرها 2.137 مليون ريال بحق شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين".

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وبلغت الغرامات الصادرة في حق كل من شركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات "ليبارا موبايل" 218 ألف ريال، وشركة فيرجن موبايل 200 ألف ريال، فيما بلغ مجموع الغرامات الصادرة ضد عدد من المخالفين الآخرين 870 ألف ريال، مؤكدة أن جميع هذه الغرامات والقرارات الصادرة بخصوصها نهائية.

وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن تلك الغرامات صدرت نظير عدد من المخالفات المبينة في القرارات المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني.

وأشارت إلى أنها مستمرة في متابعة شركات الاتصالات، وفي تطبيق نظام الاتصالات على أي ممارسات سلبية مخالفة للنظام بما يضمن حقوق المستخدمين، ويؤدي لحماية المصلحة العامة، ويعزز المنافسة العادلة بين مقدمي الخدمة.