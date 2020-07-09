باحث يكشف نية تركيا وإيران بتقسيم النفط السوري

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كشف كاتب بنية تركيا وإيران بتقسيم النفط السوري. ذكر ستانيسلاف إيفانوف - دكتوراه في التاريخ ، باحث أول في مركز الأمن الدولي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، في مقال لوكالة أنباء "رياليست"، أنه في مؤتمر بالفيديو في 1 يوليو 2020 لقادة روسيا وتركيا وإيران بصيغة أستانا، تم طرح مرة أخرى مسألة الحاجة إلى سحب القوات الأمريكية من الضفة الشرقية لنهر الفرات واسترجاع حقول النفط والغاز من الأكراد والعرب المحليين. في وقت لاحق ، جاءت المزيد من التعليقات والمقترحات المتشددة لتنفيذ هذه الحاجة من أنقرة وطهران. وراء المطلب العام الرسمي واجهة نبيلة على ما يبدو (لاستعادة سيطرة دمشق على نفط البلاد) ، تتعارض الأهداف الأنانية للمفترسين الإقليميين- أنقرة وطهران. أولاً ، تم تجاهل حقيقة أن الحرب الأهلية السورية لم تنته بعد. في الواقع ، هناك ثلاث جيوب في البلاد (إيرانية ، تركية ، كردية - أمريكية). ليس لكل من الجيوب الحق ، قبل إبرام اتفاق سلام ، واعتماد دستور جديد ، وتشكيل حكومة ائتلافية ، ونقل السيطرة على أراضيها إلى أي شخص. بالإضافة إلى ذلك ، فإن القبائل العربية التي تعيش على الضفة الشرقية للفرات والميليشيات الكردية مواطنين سوريين متساوين ويمكنهم إدارة مواردهم الطبيعية من أجل البقاء في ظروف اقتصادية صعبة. بالكاد من الممكن الاعتراض على حقهم القانوني في النفط والغاز ، الذي كانت حكومة بشار الأسد قد أعطته في السابق لمقاتلي داعش * بدون قتال تقريبًا ، وأجبرت الميليشيات الكردية داعش على الهرب من مناطق النفط و الغاز بقتال عنيف في 2017- 2018 علاوة على ذلك ، اشترت دمشق من خلال وسطاء لفترة طويلة المنتجات النفطية من داعش . ومع ذلك، لا يتخلى رجب أردوغان عن خططه لسحب المئات المتبقية من القوات الخاصة الأمريكية وطيران الجيش المتبقي في الأراضي السورية من أجل توسيع جسوره في شمال سوريا ، والتآمر مع القبائل العربية السنية في شرق الفرات وإقامة سيطرة مشتركة معهم على الضفة الشرقية لنهر الفرات. . الحقيقة هي أن السلطات التركية ورجال أعمال الظل ، والأسد ، كانوا يشترون النفط المهرب والمنتجات النفطية في هذه المنطقة بشكل مباشر وعبر وسطاء لسنوات عديدة. كانت تجارة الظل هذه حية بشكل خاص خلال فترة ازدهار الخلافة الإسلامية (2014-2017). كانت تركيا خلفية موثوقة وقاعدة للإرهابيين الدوليين - مناضلي الدولة الإسلامية. عرضت وزارة الدفاع الروسية في وقت من الأوقات بوضوح شديد صورًا من الفضاء الخارجي ، حيث عبر مئات من جهاديي داعش مع شاحنات الوقود في قوافل طويلة الحدود التركية إلى تركيا. يُزعم أن حتى ابن أردوغان كان مسؤولاً عن هذا العمل غير القانوني. تشعر أنقرة اليوم بالضيق من اضطرارها لشراء منتجات نفطية من الأكراد الذين يكرهونهم، والذين يعيشون إلى حد كبير بسبب صادرات النفط والغاز، وملء ميزانية منطقة روجافا ذاتية الحكم والحفاظ على استقلالها عن دمشق. على الرغم من أن الأكراد السوريين في السنوات العشر من الحرب الأهلية في سوريا لم ينتهكوا أبدًا الحدود التركية ولم يقموا بهجوم واحد على الجيش التركي ، تمكن أردوغان من إقناع موسكو وطهران بأن حقيقة وجود الحكم الذاتي الكردي ، وحتى مع رموز العامل التركي المحظورة في تركيا حزب كردستان يهدد المصالح الوطنية للدولة التركية. التسميات التي أطلقتها أنقرة على الأكراد السوريين - "الإرهابيون" و "الانفصاليون" لسبب ما اقتنع بهم حلفاء أردوغان في أستانا. بالنسبة لطهران ، هذا أمر مفهوم ؛ هناك ، كما في أنقرة ، يرون الأكراد على أنهم تهديد محتمل لنظامهم. تحت ذريعة كاذبة لمحاربة الإرهاب والانفصال ، نفذت القوات المسلحة التركية بالفعل ثلاث عمليات عقابية عسكرية واسعة النطاق في شمال سوريا ، وعلى الرغم من احتجاجات دمشق ، احتلت مناطق سورية كبيرة. كان على جدول الأعمال مسألة غزو القوات التركية على الضفة الشرقية لنهر الفرات من أجل نزع سلاح تنظيم داعش وإحكام السيطرة على حقول النفط والغاز في المنطقة. وكما قال أردوغان مراراً: "الأتراك لن يعيدوا الأسد أبداً إلى الأراضي السورية المحررة وسوف يبنون دولة سورية بديلة لدمشق". تقوم أنقرة بالفعل بإنشاء سلطات إقليمية وبلدية جديدة في هذه المناطق ، وجيش جديد ، وشرطة ، وخدمات خاصة. يستعد أكثر من مليون لاجئ سوري من المخيمات التركية للانتقال إلى شمال سوريا. الإيرانيون ، بدورهم ، يبنون سياساتهم الخاصة فيما يتعلق بشرق الفرات. إنهم ، مثل الأتراك ، يحاولون إخراج القوات العسكرية الأمريكية من هذه المنطقة ، تحت ذريعة إعادة الأراضي وحقول النفط والغاز إلى دمشق ، ستحتلهم قوات شيعية (ما يصل إلى 80 ألف مقاتل شيعي). كان آيات الله الإيرانيون في وضع مالي واقتصادي صعب نوعًا ما بسبب استعادة الولايات المتحدة وحلفائها للعقوبات ، ووباء الفيروس وانخفاض أسعار الهيدروكربونات. لقد احتج سكان إيران بالفعل بشكل عفوي مثل: "توقفوا عن إطعام الأسد ، قدموا المال للإيرانيين!" تعتزم طهران تغطية نفقاتها جزئيًا على الأقل لإعالة عائلة الأسد ، وجهاز الدولة ، ووكالات تطبيق القانون على حساب حقول النفط والغاز في شرق الفرات. هناك شيء واحد واضح من الرغبة المستمرة لأنقرة وطهران في طرد الولايات المتحدة من سوريا والاستيلاء على آبار النفط والغاز من الأكراد والقبائل العربية المحلية: تعزيز موقعها في أراضي الدولة السورية والحصول على دعم حكومتها العميلة في دمشق. تمتلك إيران بالفعل مثل هذه القوة في شخص الأقلية العلوية "الأسد" ، وتسعى تركيا إلى الإطاحة بها ووضع الإسلاميين المتطرفين مثل الإخوان المسلمين في دمشق *. السلطات في تركيا وإيران ليست مهتمة بمصير 14 مليون سوري يعيشون في مخيمات اللاجئين في الخارج أو في مناطق لا يسيطر عليها الأسد ، تمامًا كما أنهم غير مبالين بـ 6-7 مليون سوري تركوا تحت حكم الأسد ، يعيشون في فقر وخوف على حياتهم. هناك بعض اليقين بأن السكان لن يحصلوا على أي فائدة من الاستيلاء على رواسب النفط والغاز على الضفة الشرقية من نهر الفرات من قبل الأتراك أو الإيرانيين. في أفضل الأحوال ، ستشطب إيران جزءًا من ديون الأسد الخارجية بسبب وصولها إلى هذه الودائع. بالنسبة لأردوغان وآيات الله الإيرانيين، تبقى سوريا رأس جسر الحرب بالوكالة بسبب نفوذها وقوتها ومواردها الطبيعية وأقاليمها في المنطقة. لقد وجد الشعب السوري نفسه في ورقة مساومة أو رهينة في إشباع شهية المفترسين الإقليميين في قيادتي تركيا وإيران. توفي حوالي مليون سوري بالفعل ، وأصبح أكثر من مليوني شخص معاقين ، ويعيش حوالي 8 ملايين منذ سنوات عديدة في مخيمات في الخارج ، ويقاتل 7-8 مليون سوري من أجل بقائهم في مناطق خارجة عن سيطرة الأسد. يعيش ما بين 6 إلى 7 ملايين سوري تحت حكم الأسد في فقر وخوف على حياتهم. البلد في حالة خراب ، والإسكان ، وأنظمة دعم الحياة ، والرعاية الصحية ، والتعليم ، والبنية التحتية مدمرة. من الناحية المتناسبة، عانت سوريا من أضرار أكثر بكثير من أي دولة مشاركة في الحرب العالمية الثانية. إن مزاعم السلطات التركية والإيرانية بشأن الأراضي ورواسب المحروقات في الضفة الشرقية لنهر الفرات لا مبرر لها. حان الوقت لإثارة مسألة انسحاب جميع الوحدات العسكرية الإيرانية والتركية ووكلائهم التابعين من سوريا. فقط السوريون أنفسهم (العرب السنة ، التركمان ، العرب العلويون ، الدروز ، الأكراد ، الأرمن ، الآشوريون ، وغيرهم) هم الذين يمكنهم تقرير مصير الدولة السورية المستقبلية. إذا لزم الأمر ، سيكون من الممكن تنفيذ عملية حفظ سلام أو عملية إنسانية في سوريا بصيغة الأمم المتحدة. والاستمرار في تكليف أنقرة وطهران بمهام "الضامنين للتسوية السلمية" في الأراضي السورية هو نفس التكليف بحماية قطيع الخراف بالذئاب.