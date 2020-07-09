شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين مؤشرات الأسهم اليابانية وارتفع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما شهدت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية ومؤشر هانج تراجعاً اليوم الخميس عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن أكبر اقتصاديات آسيا الصين واليابان.

هذا وقد تابعنا عن كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تسارع وتيرة النمو إلى 2.5% متوافقة مع التوقعات مقابل 2.4% في أيار/مايو الماضي، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية فقد أظهرت تقلص الانكماش إلى 3.0% مقابل 3.7%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الانكماش إلى 3.2%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة مؤشر طلبات الآلات والتي أظهرت ارتفاعاً 1.7% مقابل تراجع 12.0% في نيسان/أبريل الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 5.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 16.3% مقابل 17.7%، أيضا متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 17.1%.

وجاء ذلك، بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تسارع النمو إلى 7.2% مقابل 5.1% في أيار/مايو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 5.6%، وتتطلع الأسواق حالياً أيضا من اليابان للكشف عن القراءة الأولية السنوية لمؤشر معدات الآلات لشهر حزيران/يونيو.

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وفي نفس السياق، فقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت تقلص التراجع إلى ما قيمته 29.8 مقابل 34.4 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.30% ليخسر 4.62 نقطة ويصل إلى المستوى 1,552.61، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.21% ليربح 47.36 نقطة ويصل إلى المستوى 22,486.01.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات الجلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.93% ليربح 44.23 نقطة ويصل إلى المستوى 4,818.23، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.87% ليربح هو لأخر 29.50 نقطة ويصل إلى المستوى 3,432.94.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاُ 0.48% ليربح 125.19 نقطة ويصل إلى المستوى 26,254.37، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.66% ليربح هو الأخر 14.21 نقطة ويصل إلى المستوى 2,173.09.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم والذي ارتفع بنسبة 1.41% ليخسر 165.49 نقطة ويصل إلى المستوى 11,541.78، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.93% ليربح 55.00 نقطة ويصل إلى المستوى 5,975.30.