شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يفشل في اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استمرار ثبات مستوى المقاومة العنيد 7,407.09، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.08% بما يعادل -6.27 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.
|
عدد أسهم الشركات الرابحة
100
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة
81
|
عدد أسهم الشركات الثابتة
14
|
عدد أسهم الشركات المتداولة
195
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام للسوق السعودي يفشل في اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.