الاقتصاد

المؤشر العام للسوق السعودي يفشل في اختراق مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر استمرار ثبات مستوى المقاومة العنيد 7,407.09، ليسجل خسائر طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.08% بما يعادل -6.27 نقطة، وذلك في ظل تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراق مستوى المقاومة 7,407.09، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 7,808.54.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,200.00 ومستوى المقاومة 7,600.00.

 

عدد أسهم الشركات الرابحة

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100

عدد أسهم الشركات الخاسرة

81

عدد أسهم الشركات الثابتة

14

عدد أسهم الشركات المتداولة

195

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