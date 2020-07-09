شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر هي الثالثة له على التوالي بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -0.02 نقطة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.30 استعداداً لكسره.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.30 ومستوى المقاومة 16.00.