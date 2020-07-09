شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كهرباء السعودية (5110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر هي الثالثة له على التوالي بنسبة بلغت -0.13% بما يعادل -0.02 نقطة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 15.30 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.30 ومستوى المقاومة 16.00.
كانت هذه تفاصيل خبر كهرباء السعودية يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 09-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.