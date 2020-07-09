شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية يحلق عالياً – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الوطنية (8300) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة الحالي 27.95، محققاً مكاسب حادة بنسبة بلغت 6.57% بما يعادل 1.75 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 27.95، ليستهدف مستوى المقاومة 30.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.95 ومستوى المقاومة 30.42.