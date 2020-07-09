شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين العربية يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم التأمين العربية (8160) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب حادة للجلسة الرابعة على التوالي بنسبة بلغت 4.13% بما يعادل 0.52 نقطة، وذلك في ظل تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي هابط في وقت سابق، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كل ذلك يأتي مع ارتفاع كبير في أحجام التداول.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.60، ليستهدف مستوى المقاومة 14.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.60 مستوى المقاومة 14.00.
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