شكرا لقرائتكم خبر عن المراكز يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم المراكز (4321) في آخر جلساته، ليهاجم السهم بارتفاعه الأخير مستوى المقاومة 22.98، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.16% بما يعادل 0.26 نقطة، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 22.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 25.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.00 ومستوى المقاومة 24.00.