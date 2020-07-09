شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إعادة (8200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.60% بما يعادل 0.14 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول. Advertisements لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة 9.51 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.50 ومستوى المقاومة 9.51.

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