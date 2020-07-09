صناعة الورق يحلق عالياً – تحليل صباحي – 09-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم لازوردي (4011) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة الحالي 35.25، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 5.25% بما يعادل 1.80 نقطة، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 35.25، ليستهدف مستوى المقاومة 39.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.00 ومستوى المقاومة 39.85.
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