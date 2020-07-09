شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء طوكيوم يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الانماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.40% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.08، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.52 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.52.