الإنماء طوكيوم يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 09-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الانماء طوكيوم (8312) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول، ليحقق مكاسب هي الثانية على التوالي في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.40% بما يعادل 0.44 نقطة، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 13.08، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 14.52 استعداداً لمهاجمته.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.00 ومستوى المقاومة 14.52.
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