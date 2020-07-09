شكرا لقرائتكم خبر عن اللجين يعاود الارتفاع – تحليل صباحي – 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم اللجين (2170) الارتفاع في آخر جلساته، وذلك على اثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد تزامن ذلك مع استناده لخط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى القصير، مما أكسب السهم بعضاً من الزخم الإيجابي الذي ساعده على تحقيق مكاسب في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.38% بما يعادل 0.10 نقطة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى مستوى 26.40، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 28.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.60 ومستوى المقاومة 28.50.
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