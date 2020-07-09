شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يقترب من الهدف – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 0.9351، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص تجاوز المستوى المذكور وفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.9275 كمحطة تالية.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 0.9456 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9300 والمقاومة 0.9420

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط