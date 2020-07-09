الدولار الأسترالي يرتفع بهدوء – تحليل - 09-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات إيجابية يوم أمس ليبتعد عن المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً على المدى اللحظي والقصير، والذي يستهدف اختبار مستوى 0.7064 مبدئياً.
قد يشهد السعر تذبذباً جانبياً مؤقتاً إلى أن يتمكن من اكتساب عزم إيجابي يكفي لدفع التداولات لمواصلة الاتجاه الصاعد، مع التذكير بأن الثبات فوق 0.6870 مهم لاستمرار الارتفاع المقترح.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6920 والمقاومة 0.7040
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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