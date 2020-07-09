شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت لا يزال عالق – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر عقود خام برنت بالتحرك ضمن مسار ضيق، ويحوم حول المقاومة المحورية 43.38 الآن، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 42.25، ولا يزال ننتظر اختراق أحد هذين المستويين، لنستمر في حياديتنا حتى الآن.

نشير إلى أن اختراق المقاومة سيمكّن السعر من استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 45.00، بينما كسر الدعم سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف مستويات 40.00 ويمتد إلى 37.86 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 42.00 والمقاومة 44.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي