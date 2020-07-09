شكرا لقرائتكم خبر عن النفط هادئ – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر النفط أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليستمر بالتذبذب ضمن النطاق الجانبي الذي يظهر بالصورة، محصوراً بين الدعم 39.90 والمقاومة 40.80، وبالتالي، فإن موقفنا الحيادي سيبقى قائماً إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين وتحديد أهدافه التالية بشكل أدق.
نذكر بأن اختراق المقاومة سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية جديدة تبدأ عند 43.05، بينما كسر الدعم سيجبر السعر على الانخفاض والتوجه نحو مستويات 38.85 ثم 36.10 على المدى القريب.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 39.00 والمقاومة 42.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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