شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تجتاز المقاومة – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة باختراق مستوى 18.38، ليفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، بانتظار زيارة مستوى 18.93 الذي يمثّل هدفنا الإيجابي التالي، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة.

وبالتالي، سنكون بانتظار مزيد من الارتفاع اليوم، لكن من الضروري الانتباه إلى أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق 18.38 والأهم فوق 18.05.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.55 والمقاومة 18.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد