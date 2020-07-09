شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل تحقيق المكاسب – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الارتفاع واقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 1825.00، ويتأثر بسلبية مؤشر ستوكاستيك ليقدّم بعض التداولات السلبية الطفيفة الآن، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1855.00.

المتوسط المتحرك 50 يواصل تقديم الدعم الإيجابي للسعر، والذي ينتظم داخل القنوات الصاعدة التي تظهر بالصورة، وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1766.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1795.00 والمقاومة 1830.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد