شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 1.3500 ويستقر قربه، بانتظار مزيد من الانخفاض لتجاوز هذا المستوى وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 1.3362.

المتوسط المتحرك 50 يستمر بالضغط سلباً على السعر ليدعم فرص تحقيق الهدف المذكور، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1.3612 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3430 والمقاومة 1.3580

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط