شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين دون المتوسط المتحرك – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار مقابل الين بسلبية ملحوظة يوم أمس ليبتعد عن مستوى 107.68 ويستقر دون المتوسط المتحرك 50 الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً للفترة القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا السلبي المنتظر عند 106.44.

الثبات دون 107.68 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 108.15 ثم 109.22 على المدى القريب.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 106.50 والمقاومة 108.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط