شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار صعوداً بشكل ملحوظ بعد اختبار مستوى 1.2515 يوم أمس، ليستقر فوق حاجز 1.2600 الآن، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتأثّر بنموذج الرأس والكتفين المقلوب المكتمل مسبقاً، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.2777 كهدف رئيسي تالي.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، ليعزز التوقعات بتحقيق مزيد من الارتفاع اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2515 والمقاومة 1.2720

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد