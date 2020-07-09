شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز المقاومة الأولية – تحليل - 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية جديدة ليخترق مستوى 1.1340 ويحاول الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية على المدى اللحظي والقصير، ممهداً الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، بانتظار التوجه نحو 1.1420 الذي يمثّل محطّتنا الرئيسية التالية.

وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الثبات فوق 1.1270 يمثّل شرط رئيسي لاستمرار الارتفاع المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1270 والمقاومة 1.1440

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد