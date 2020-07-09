شكرا لقرائتكم خبر عن مدار (MADAR) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 76٫50 فلس،وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 83 فلس، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق إشارة بيع، لذلك نتوقع إمكانية القيام بعمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 70 فلس كمستوى أول ثم 60 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 85 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 73.0 بينما مستوى المقاومة هو 77.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط