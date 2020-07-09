شكرا لقرائتكم خبر عن المغاربية (GNAHC) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 54٫40 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمتوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما نتوقع معه ان يضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم الحالي عند 52 فلس كمستوى أول وذلك خلال الأيام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 58 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 54.0 بينما مستوى المقاومة هو 55.3 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط