شكرا لقرائتكم خبر عن ساحل (COAST)يسجل أعلى مستوى في اربعة اشهر -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 35٫50 فلس، وهو أعلى مستوى يحققه السهم في اربعة اشهر، وهو ما يعد إشارة ايجابية،كما تجاوز السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 41 فلس كمستوى أول، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 33 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 34 بينما مستوى المقاومة هو 38 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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