تعليمية (EDU) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 09-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 295 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 320 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم تراجعا لمستوى الدعم 260 فلس كمستوى أول ثم 230 فلس كمستوى ثان،شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 320 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 280 بينما مستوى المقاومة هو 303 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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