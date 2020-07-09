شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 810 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية،كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 800 فلس، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 880 فلس كمستوى اول،شرط بقاء السهم أعلى مستوى 770 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 797 بينما مستوى المقاومة هو 818 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر بورتلاند (PCEM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 09-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.