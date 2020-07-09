شكرا لقرائتكم خبر عن بورتلاند (PCEM) يشهد ارتفاع في السيولة -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 810 فلس، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية،كما تجاوز السهم مستوى مقاومته السابق عند 800 فلس، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الارتفاع لمستويات قد تصل الى 880 فلس كمستوى اول،شرط بقاء السهم أعلى مستوى 770 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 797 بينما مستوى المقاومة هو 818 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد