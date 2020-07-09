شكرا لقرائتكم خبر عن مبرد (MUBARRAD) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتعرض للضغوط البيعية، حيث تراجع امس الأربعاء ليغلق عند مستوى 63 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 67 فلس، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 59 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 67 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 62.3 بينما مستوى المقاومة هو 63.8 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط