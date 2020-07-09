شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية للصناعات التحويلية (QIMD) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تلقى السهم مقاومة قوية عند مستوى 2٫75 ريال، حيث قابل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة دفعت السهم لأسفل ليغلق عند مستوى 2٫67 ريال امس الاربعاء، كما نلاحظ ا نطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2٫55 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫75 ريال٫

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.62 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.72 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط