استثمار القابضة (IGRD) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 09-07-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 0٫507 ريال، مخترقا مستوى الدعم السابق عند 0٫52 ريال، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 0٫485 ريال كمستوى أول ثم 0٫44 ريال كمستوى ثان، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 0٫53 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.495 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.51 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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