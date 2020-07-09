شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 5616 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة الحالي عند 5700 نقطة، في ظل سيطرة الحيرة على المتداولين خلال الأيام الماضية، لذلك يجب على المؤشر تجاوز مستوى المقاومة المذكور لمواصلة اتجاه الصاعد الحالي، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5,587 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 5,635 نقطة
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