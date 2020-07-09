شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر من خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 9204 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى9224 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وفي ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، ومازال المؤشر يتأرجح بين مستوى 9000 ومستوى 9400 نقطة حتى اختراق احدهم.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,205 وبين مستوى المقاومة هو 9,250 نقطة
كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-07-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.