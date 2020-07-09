شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 09-07-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص المؤشر من خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة منخفضا عند مستوى 9204 نقطة، الا انه اغلق عند مستوى9224 نقطة، منخفضا بشكل طفيف مقارنة بإغلاقه السابق، وفي ظل استمرار ارتفاع كميات التداول، ومازال المؤشر يتأرجح بين مستوى 9000 ومستوى 9400 نقطة حتى اختراق احدهم.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,205 وبين مستوى المقاومة هو 9,250 نقطة