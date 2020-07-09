«فيتش»: «كورونا» يُثقل كفة التصنيفات السيادية عالية المخاطر

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أمس الأربعاء، أن ينجم عن موجة خفض التصنيفات الائتمانية السيادية غير المسبوقة التي تسبب فيها فيروس كورونا ارتفاع عدد الدول ذات التصنيف «عالي المخاطر» ليتجاوز الدرجة الجديرة بالاستثمار، وهي سابقة لم تحدث من قبل.

ودفعت الأزمة فيتش بالفعل إلى اتخاذ 32 إجراء تصنيفياً سلبياً أثرت في 26 دولة هذا العام، لكن من المتوقع قفزات أخرى في الوقت الذي مازال فيه أكثر من ثلث تصنيفاتها السيادية البالغ عددها 118 ينطوي على تحذيرات بالخفض مع «نظرة مستقبلية سلبية».

ومن المتوقع أن يؤثر ذلك في التوازن بين الدول الأقوى مالياً التي تضمها «الدرجة الجديرة بالاستثمار»، والتي تدور تصنيفاتها بين ‭‭A‬‬ و‭‭BBB‬‬، وتلك ذات الأوضاع المالية الأضعف التي في الفئة «عالية المخاطر» أو ما تعرف «بدرجة المضاربة». (رويترز)